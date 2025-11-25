Sábado – Pense por si

Eduardo Dâmaso
Eduardo Dâmaso
25 de novembro de 2025 às 23:00

Obrigado a todos!

O 25 de Abril de 1974 foi a data mais feliz da minha geração. É inamovível do coração da esmagadora maioria dos portugueses. Trouxe a liberdade, afastou a guerra, criou a escola democrática, onde deixámos de aprender o respeitinho salazarista devido às mais altas instâncias, como se dizia. Trouxe a realidade, não apenas o sonho, de ter uma vida, um País aberto ao mundo, a novas ideias e pessoas.

