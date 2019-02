A arte de remodelar para nada mudar

António Costa e o seu Governo entram numa fase crucial do ciclo político desgastados, sem energia reformista, apenas e só entregues ao austeritarismo de Mário Centeno, o único programa político que guia os socialistas

António Costa fez uma remodelação governamental à Guterres. Quando já não conseguia ir buscar ninguém à sociedade civil, Antónios Guterres baralhava e voltava a dar com soluções internas ou, quando muito, recrutadas no Largo do Rato, para mitigar a sua agonia política. Foi o que, basicamente, aconteceu com o seu segundo governo, o tal que falhou a maioria absoluta com um empate técnico (115 deputados para cada lado).



Com esta remodelação de alegada "separação de águas" entre Governo e partido, António Costa tenta inventar uma espécie de "remodelação técnica" e não substancialmente política. A sete meses de eleições legislativas, Costa resolve os seus problemas com prata da casa, faz uma afinação mas não um refrescamento sério do Governo. Tudo estaria muito bem se o Governo respirasse popularidade por todos os poros e esta remodelação não tivesse sido ela própria – também muito à moda de Guterres – um penoso exercício de desgaste político da sua liderança. Pedro Marques ainda era ministro e já por todo o lado se sabia que Pedro Nuno Santos era o substituto (belo presente envenenado para o jovem delfim...).





Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 21 de fevereiro de 2019.



Se já é assinante, leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO.