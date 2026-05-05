Sábado – Pense por si

Eduardo Dâmaso
Eduardo Dâmaso
05 de maio de 2026 às 23:00

Reality show

Quando a fatura da falência assistida do BES vai em 11 mil milhões de euros, isto é um reality show!?

Ainda de volta ao discurso de Aguiar-Branco, antecipando um pedido de desculpas ao leitor pela reincidência. Devemos ao presidente da Assembleia da República a comparação entre as exigências democráticas de transparência no exercício de cargos políticos e públicos com o ambiente de um reality show. Penso que é importante aprofundar a discussão.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos reality Show Televisão Duarte Lima Banco Espírito Santo Pedro Delgado Alves José Pacheco Pereira Brasil Lisboa
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Reality show