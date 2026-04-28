Sábado – Pense por si

Eduardo Dâmaso
Eduardo Dâmaso
28 de abril de 2026 às 23:00

Ética política

As palavras do Presidente da República tiveram o condão de mostrar a iniquidade do discurso de Aguiar Branco

Fiquemos hoje por um pequeno exercício de precisão. A Entidade para a Transparência (EpT) só fiscalizou 10,24% das declarações de rendimentos de políticos até 2026, noticiou o jornal Público.

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