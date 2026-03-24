Sábado – Pense por si

Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada
24 de março de 2026 às 23:00

Consensos? Nem a mercearia resolvem

O que se descreve não é normal, não é regular, não é aceitável e não parece ser bom para ninguém, a começar pelo tão criticado “regime”. Mas se o regime se auto-destrata assim, não se pode queixar de quem não o respeita. A incapacidade para executar mecanismos básicos de substituição de pessoas em vários cargos, e que dependem de acordo parlamentar, não é uma mera burocracia, é um teste aos mecanismos que a Constituição estabeleceu e que sustentam na base a arquitetura democrática.

Há 293 dias, Maria Lúcia Amaral tomou pose como ministra da Administração Interna, deixando vago o seu anterior posto, como Provedora de Justiça. Este continua vago e entretanto até deixou já de ser ministra. Há 182 dias, renunciou ao mandato no Tribunal Constitucional (TC) o juiz conselheiro Gonçalo Almeida Ribeiro, e há 175 o seu colega José António Teles Pereira imitou-o. Os seus postos continuam vagos.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Consensos? Nem a mercearia resolvem