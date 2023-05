Um partido vazio de ideias e de pessoas

Ao longo dos anos instituiu-se a ideia de que a oposição não ganha eleições: os governos é que as perdem. Segundo esta lógica, ao líder do maior partido da oposição basta estar no sítio certo à hora certa para, mais tarde ou mais cedo, o poder lhe cair ao colo. Terá sido mais ou menos essa a estratégia de Luís Montenegro: esperar, pacientemente, que o processo de autodestruição em curso no Governo levasse ao voto útil no PSD nas próximas eleições. O problema é que esta regra não escrita tem uma nuance: os governos podem perder as eleições mas, para o poder lhe cair no colo a oposição tem de, pelo menos, existir. E o PSD, como maior partido da oposição, e o seu líder não existem.