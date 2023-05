Os serviços secretos sempre foram assim

A intervenção do SIS/SIRP no caso do assessor do ministro das Infraestruturas João Galamba – com telefonemas noturnos, encontros na rua, nomes de códigos, pressão psicológica e ameaças veladas depois de pedidos governamentais – só é estranha para quem tem andado muito distraído sobre o padrão de atuação dos serviços de informações portugueses, sobretudo dos seus departamentos operacionais que agem muitas vezes, e há mais de 30 anos, de forma ilegal. E sempre com o apoio das suas direções, a conivência de quem manda no Sistema de Informações da República Portuguesa e o "ombro amigo" (uma expressão do ex-espião Pedro Esteves) de quem instrumentalmente tem passado pela Comissão de Fiscalização das secretas – uma entidade que funcionou de forma irregular até 2000, tendo passado anos sem que fossem nomeados os seus membros. Hoje, e em face do que se deve investigar no caso do assessor do ministro, que credibilidade pública merece um órgão de fiscalização em que dois dos três elementos estiveram nos governos de António Costa?