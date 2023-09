Um Governo de pensos rápidos

António Costa é, indiscutivelmente, um dos mais hábeis políticos da história da democracia portuguesa. As suas vitórias eleitorais na câmara de Lisboa e como secretário-geral do Partido Socialista demonstram-no. Já liquidou e anulou inimigos internos, venceu adversários externos - quando não o conseguiu fez um acordo à esquerda que o levou ao poder após ter perdido as eleições - e criou as condições para que aqueles que ambicionam o seu lugar ardam em lume brando. Fê-lo, por exemplo, ao dar uma excessiva importância política ao Chega: ao mesmo tempo que galvanizava a esquerda, fingindo combatê-lo, limitava a ação de Rui Rio e de Luís Montenegro que nunca souberam como lidar com a situação.