O choque da realidade

Para todos aqueles que acham que o drama da imigração através do Mediterrâneo se resolve com uma política de braços abertos e gestos magnânimos de solidariedade, eis que surge a realidade nua e crua de Lampedusa.

É inevitável, o mundo não é perfeito, as decisões não são perfeitas e a realidade impõe-se sempre, quer queiramos quer não. É assim e pronto. Em termos pessoais e também em termos coletivos, independentemente das agendas mais na moda. O Reino Unido adiou de 2030 para 2035 as metas de redução de emissões de gases de estufa, ou seja, Rishi Sunak percebeu que os custos da transição energética para as empresas, para as famílias e para o país são muito elevados, e não se trata apenas de obrigar à compra de carros elétricos e de bombas de calor para melhorar a eficiência energética das casas. É também a possibilidade, tal como aconteceu com a Alemanha e o travão ao fim da energia nuclear, de se perder o comboio da liderança. Resumindo: é a realidade a impor-se num mundo a várias velocidades não só em termos do combate às alterações climáticas.