Resolver problemas do dia a dia é uma virtude

O Governo aproveitou a rentrée política para fazer aquilo que os portugueses lhe exigem há muito: afastar-se da guerra quase infantil (em que às vezes até sentimos vergonha alheia) com o Presidente da República, dando pelo menos a sensação de que quer concentrar-se em definitivo na governação do País. Dir-se-á que mais vale tarde do que nunca, porque um Governo com maioria absoluta que já cá está desde o fim de março do ano passado tem uma especial responsabilidade: António Costa deve estar sintonizado com os anseios e os problemas com que se debate a maioria dos portugueses. E é em primeiro lugar aos portugueses que o primeiro-ministro tem de prestar contas não só no fim do mandato, mas durante todo o tempo em que governa.