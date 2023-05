O Governo tem uma relação difícil com a verdade

A sabedoria popular há muito que diz que "todos os políticos mentem". Sobretudo em campanha eleitoral. Todavia, uma vez chegado ao poder, espera-se que o titular de um cargo político exerça as suas funções não só com a urbanidade e educação inerente à função mas também com o sentido de ética e honestidade que lhe concedem a autoridade para tomar decisões em nome do interesse público. O problema é quando são apanhados a mentir - e nos últimos tempos, tem sido muitas vezes.