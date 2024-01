Há 42 minutos

Os indecisos vão decidir tudo nas legislativas?

Votar no partido A ou B raramente é votar no longo somatório das propostas para a Saúde, Educação, Emprego, Habitação e por aí adiante. Votar num ou noutro é muitas vezes votar no anseio que mais queremos ver concretizado num dado momento