20:00

Montenegro deve estar preocupado

O novo líder do PS surgiu sempre impecável, com noção da importância da imagem. A única coisa que dele transpirava era autenticidade. Já o líder do PSD continuou a mostrar-se nas sombras, meio curvado, com um discurso zangado e com uma testa tão brilhante como a de Nixon em 1960.