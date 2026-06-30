Sábado – Pense por si

Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada
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30 de junho de 2026 às 23:00

O sítio para onde ainda corremos

Não há sonho russo, não há sonho chinês, não há multidões à procura do futuro a aportar aos alegados competidores na também alegada (por enquanto) Nova Ordem Mundial.

O fim da Guerra Fria, com a queda do muro de Berlim, passou a usar-se a pergunta sobre para que direção correram as pessoas como teste do algodão para verificar de que lado valia a pena viver. E foi, sem surpresas, o ocidental. Quem corre sabe para onde vai. De resto, era para travar esse êxodo que o muro existia.

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