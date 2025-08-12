Sábado – Pense por si

Fogos: não há inocentes

No drama repetido, verão após verão, dos fogos florestais, não há inocentes, todos têm uma quota-parte de responsabilidade.

O espetáculo deprimente das populações abandonadas à sua sorte no combate aos incêndios de verão marca de forma indelével a imagem que fazemos do Estado, como entidade falhada em múltiplos planos da nossa vida coletiva. Todos os anos, quando começamos a ver o património destruído, as florestas transformadas em cinzas, as populações abandonadas em sofrimento, as chamas como metáfora da impotência, sentimos um pouco mais a impossibilidade ética da forma como tratamos este território a que chamamos Portugal. É o lugar-comum por excelência afirmar que, ano após ano, se repete o drama dos incêndios. Mas efetivamente assim é. 

