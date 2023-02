A banalização do anormal

A morte de dois imigrantes num incêndio no bairro da Mouraria voltou a chamar a atenção para a falta de condições em que milhares de imigrantes vivem em Portugal. Não é a primeira vez que isso acontece. Ocorreu durante a pandemia com as reportagens sobre os imigrantes hindustânicos nas estufas de Odemira; com as notícias de milhares de timorenses atraídos para Portugal com falsas promessas de emprego e que deambulavam por Serpa, Beja e outras localidades; e com os detalhes sobre o modo de atuação da rede de tráfico de pessoas desmantelada pela Polícia Judiciária no Baixo Alentejo no fim do ano passado. Já este ano soubemos que existem centenas de imigrantes a viver em tendas em Lisboa e nos arredores.