Quem faz isto não merece perdão

Estes são os números possíveis do horror dos abusos sexuais no seio da Igreja Católica portuguesa: 512 testemunhos validados, 4.815 vítimas e dezenas de padres abusadores ainda no ativo. A maioria das vítimas tinha entre 10 e 14 anos e tudo isto aconteceu imune a regimes (ditadura e democracia), sempre com segredos cúmplices e protetores dos abusadores e em locais em que as crianças deviam estar mais protegidas: 30% dos casos ocorreram nos seminários e escolas católicas, quase 19% nas igrejas (até nos altares), 14% nos confessionários e cerca de 13% nas casas dos padres. Se isto não é o Inferno, não sei o que será, até porque se trata de apenas uma parte da realidade, conforme alertou o meritório trabalho da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica.