Só cinco crianças infetadas? Olhe, é baixo risco, fiquem na escola

Talvez isto não seja novidade para si, mas é frustrante. Vinte e dois meses de pandemia e contactar os serviços de saúde continua a ser demorado, mesmo quando se exige rapidez para isolar um eventual surto.



Era terça-feira -- o regresso às escolas ocorrera há apenas 24 horas -- e chegou a primeira mensagem no WhatsApp: no jardim de infância da minha filha, duas funcionárias estavam positivas. Tinham feito os testes de rastreio no início do período e este fora o resultado.



Poucas horas depois, nova mensagem: havia uma criança infetada. E depois mais um, dois, três, quatro... Esta quinta-feira, eram já cinco as crianças que tinham dado positivo depois de uma primeira indicação dos responsáveis pela saúde pública no Barreiro para que os colegas se fossem testar.