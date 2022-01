Virar qual página?

"Virar a página." Foi esta a mensagem de Ano Novo do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. "Temos", insistiu. Como já ninguém liga muito ao Presidente, parece que dificilmente viraremos a página da Covid-19, tal como os números assim mostram, assim como, politicamente, as eleições de 30 de janeiro podem deixar o País na mesma página, com uma geringonça à esquerda, como a única solução de governabilidade ou com algo parecido à direita. No fundo, não vamos virar a página, apenas saltar para o parágrafo seguinte ou "mudar para que tudo continue na mesma". Mas vamos por pontos: