Vamos todos envelhecer

Num velório, alguém desfia os queixumes da idade a uma amiga. Com ar sério, conclui: "Dou-te um conselho: não envelheças". Apanho a conversa neste ponto e atiro a graça que me ocorre sempre que ouço este tipo de comentários. "A alternativa é péssima".



O homem faz um esgar, que é talvez a melhor forma de não ser condescendente e, ao mesmo tempo, me transmitir que a minha piada é capaz de não ter assim tanta graça. Nem sequer num velório.



Ser velho é um problema. Este ano, esteve quase à beira de ser uma doença. A OMS (Organização Mundial de Saúde) por pouco não incluiu a "velhice" no compêndio das doenças divulgado este mês. Recuou face à pressão pública, mas só a ideia de que a idade nos adoece já deve ser um alerta.