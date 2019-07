A pobreza intelectual do encobrimento de Tancos e a desgraça das Forças Armadas estarão, um dia, expostas num tribunal, quando o banco dos réus for partilhado por um ex-ministro da Defesa, um coronel e uns tais Fechaduras, Caveirinha e Pisca

27-06-2019

Foi há 17 anos que o génio da culinária Ferran Adrià pôs os pés em Portugal. Gostou tanto do País que só recentemente voltou. Ainda assim, adora tudo: a comida, o marisco, os restaurantes, os produtos. E nós, pacóvios, lá ficamos embevecidos com as palavras do chef