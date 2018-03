Um par de vírgulas e 48 mortos

A emergente classe profissional dos indignados mais depressa se indigna com a gramática da pobre alma Feliciano Barreiras Duarte do que com 48 mortos nos incêndios de Outubro. Isto é a indignação da esquerda progressista: a gramática acima de tudo.

Há uma emergente classe profissional que, paulatinamente, faz o seu caminho nas redes sociais: os indignados. Os profissionais da indignação ao minuto são, convém separar os conceitos, diferentes dos genuinamente ou inocentemente indignados. Estes últimos tanto podem estar indignados com alguma situação, do lixo que ficou por recolher à porta de casa à senhora das Finanças que os maltratou; mas também podem ser os que leram algures algum post indignado e resolveram entrar na onda.



Os profissionais já não são bem assim. Eles iniciam a indignação, cirurgicamente dirigida, esperando que algum papalvo (normalmente dos dois grupos já referidos) entrem na cadeia comunicacional e espalhem a indignação. "Ide, e indignai-vos." Por isso é cada vez mais frequente existirem ondas de indignação nas redes sociais completamente desproporcionais face ao facto que esteve na sua origem ou a indignação é direccionada para outro facto que não o que realmente importa.



Vejamos: quando, a 19 de Outubro, a SÁBADO assumiu a sua posição perante mais uma tragédia dos incêndios, que tinha vitimado mais 48 pessoas, personalizando na então ministra a incompetência do Estado (e da própria) já depois das mortes de Pedrógão Grande, os profissionais da indignação online indignaram-se, não contra a incúria de quem devia ter protegido aquelas populações, mas contra a revista. Foi como se mais um número elevado de mortes não merecesse uma posição forte por parte de um órgão de comunicação social. Não, para os profissionais da indignação online, a verdadeira indignação estava contra a SÁBADO por esta se ter indignado contra mais quatro dezenas de mortes.



Como é bom de ver, estes profissionais da indignação são apenas pequenas clientelas partidárias, que nada mais fazem do que passar horas na Net a defender os seus, incorporando o fenómeno do rapaz da claque de futebol que grita pénalti a favor da sua equipa, mesmo estando virado de costas para o jogo. Neste aspecto, a esquerda ganha vantagem, com um conjunto de alminhas online sempre indignadas com tudo e mais alguma coisa, fazendo juízos sem sequer ler as notícias, salvando e condenando a um ritmo muito próprio, ainda que, quando toque a um dos seus, invoquem de imediato a sacrossanta presunção de inocência.



No relatório aos incêndios de Outubro, a Comissão Técnica Independente concluiu que "um número significativo de forças nacionais estava já descontinuado, designadamente os meios aéreos". A 15 de Outubro, estavam ao serviço apenas 18 das 47 aeronaves alugadas a privados, uma vez que os contratos de locação tinham terminado no dia 1 e no dia 15 de Outubro. O presidente da Comissão, João Guerreiro, após a apresentação do relatório, disse publicamente que existia "capacidade de planeamento e previsão", que poderiam "minimizar" o impacto dos incêndios, porém, alguém decidiu descontinuar a chamada fase Charlie, isto é, de prontidão máxima. Apesar das altas temperaturas, em Outubro o Governo decidiu não prolongar a fase Charlie, dando esta por encerrada, passando-se para a fase Delta, em que há um menor número de meios de prontidão. Mesmo com estas conclusões, impera um silêncio nos profissionais da indignação.



Agora, façamos o seguinte exercício: comparemos a indignação contra os incêndios com a despejada nas redes sociais contra as vírgulas e o curriculum daquela alma do Bombarral, de seu nome Feliciano Barreiras Duarte, autor da imprescindível obra Pinhal Interior e Terras de Sicó. A carga de porrada online que Feliciano levou foi bem dada, mas também seria bom que os incêndios e as mortes também tivessem motivado tanta indignação. Infelizmente, um indignado profissional revolta-se mais depressa contra um par de vírgulas do que contra a morte de 48 concidadãos. É a indignação progressista, sempre atenta a tudo o que é importante para um País, como a gramática.