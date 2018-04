“Centemo-nos”

P.S. – Há por aí uma grande troca de tweets e artigos de opinião sobre o falecido Manuel Reis. O senhor entretinha a elite urbano-depressiva de Lisboa, daí a polémica.

O melhor mesmo é sentarmo -nos. É assim que se assiste a um espectáculo de ilusionismo. Sentados. É a melhor forma de conscientemente acreditarmos que vamos assistir a algo mágico, mesmo sabendo que a magia não existe. O que existe são horas de trabalho do ilusionista, que nos cria a sensação de estar a ver algo do outro mundo. Mas, como é um espectáculo de "magia", acabamos por acreditar, ainda que por breves instantes, que a "magia" existe.Uma das grandes vitórias da família disfuncional que nos governa foi precisamente isto: fazer-nos acreditar que existe "magia" nas contas públicas e que até estamos com mais dinheiro no bolso para gastar. Mas o truque, de tão básico que é, acaba por funcionar na perfeição: por um lado, aliviou-se um pouco a carga fiscal directa, o que tem como consequência mais ordenado líquido ao fim do mês. Ao mesmo tempo, sobem-se os impostos indirectos, como o IVA e os impostos sobre os combustíveis. Como ninguém está para fazer contas, só o facto de cair mais dinheiro na conta bancária nos faz esquecer de tudo o resto.Ao mesmo tempo, há as chamadas cativações, aquele dinheiro que existe, mas não pode ser mexido sem autorização do porteiro do cofre, o ministro Mário Centeno, que assim tem conseguido apresentar a Bruxelas e aos "mercados" as contas públicas equilibradas.Vistas bem as coisas, não estamos assim tão diferentes dos anos da crise económica e do triunvirato Passos Coelho-Maria Luís Albuquerque-Vítor Gaspar. Estas criaturas, porém, cometeram um erro: quiseram cortar em todo o lado, tentando convencer-nos de que estávamos condenados a ser pobres, sem esperança de uma vida melhor. Costa e os parceiros foram muito mais inteligentes: sabem que estamos condenados à pobreza, mas iludem-nos um pouco. A pergunta para 1 milhão é: até quando é que durará a ilusão?Um dos sectores que mais tem sofrido com a falta de investimento do Estado é a Saúde. Sim, investimento, não despesa. O garrote imposto pelas Finanças vai ao ponto de o ministro Adalberto, em vez de expressar o seu descontentamento, resolve declarar: "Somos todos Centeno." A análise política do costume dirá que com esta declaração, Adalberto Campos Fernandes quis envolver todo o Governo na política de cativações, sacudindo a pressão que uma das componentes da família disfuncional, o Bloco de Esquerda, tem feito sobre o Ministério da Saúde. Mas, ao aceitar sujeitar-se a uma "estrutura de missão" para lhe controlar as despesas, o ministro da Saúde está a admitir a sua própria incompetência e a falta de peso político. Isto é, se alguém estiver há dois anos à espera de uma cirurgia, vá-se queixar às Finanças.Chegamos a um ponto em que é preciso corrigir a História. Uma das grandes conquistas do 25 de Abril não foi, como a esquerda tanto gosta de exibir, o Serviço Nacional de Saúde, mas sim o negócio da Saúde: não será por acaso que, ao mesmo tempo que o SNS definha, os grupos de Saúde privados investem cada vez mais na expansão de clínicas e unidades hospitalares. As seguradoras, por sua vez, crescem na oferta de seguros de Saúde. E agora até o Continente tem o seu plano de saúde para quem não perde as promoções no bacon, mas depois precisa de ir a um cardiologista. 25 de Abril, sempre!