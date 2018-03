Doutores da mula ruça

Feliciano Barreiras Duarte deixou para a posteridade obras como Apostar no Bombarral, Um Olhar sobre o Bombarral e Pinhal Interior e Terras de Sicó. Ser licenciado já não basta. O que dá mesmo, mesmo prestígio é andar por uma qualquer universidade estrangeira.

Apesar de ter, de facto, estudado, António Lopes, corria o ano do Senhor de 1534, teve que recorrer ao Rei D. João III, o Piedoso, para que lhe fossem dadas equivalências a Medicina, "curso" que frequentou em Espanha. Sua Majestade, porventura, nunca terá ouvido falar de tal indivíduo de Évora, por isso recorreu ao seu físico-mor para atestar da competência de António Lopes. No respectivo atestado de validação do conhecimento, o físico comprovou as capacidades de António Lopes, classificando-o como um "doutor da mula ruça", expressão que o tempo acabaria por desvirtuar o seu sentido original.



Num País em que um título académico vale mais do que a honestidade - se fosse o contrário, os bancos, por exemplo, não perguntariam se no cartão de crédito o cliente prefere a inscrição "sr." ou "dr." - José Sócrates submeteu-se à tortura de um exame ao domingo para chegar a engenheiro, talvez, voltando ao sentido popular, "das obras feitas", mas engenheiro. Miguel Relvas, em vez dos bancos da universidade, batalhou pela sua licenciatura nos tribunais, como se ser "dr." fosse um direito consagrado na Constituição, o que não espantaria, já que o documento fundamental deste País também prevê um direito à actividade física. Porém, nesta altura, ambos já devem ter percebido que, apesar do esforço empreendido, ser licenciado não é suficiente. O que dá, efectivamente, prestígio é andar por uma qualquer universidade estrangeira. Aliás, algumas universidades portuguesas já alteraram o nome para parecem estrangeiras: a Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa agora chama-se School of Economics & Management; o Instituto Superior de Economia e Gestão, por sua vez, agora é a Lisbon School of Economics and Management. Portanto, mais prestigiadas.



Talvez por isso, Feliciano Barreiras Duarte andou nos últimos anos a dizer e escrever que era "visiting scholar" da prestigiada, claro está, Universidade de Berkeley, nos EUA. A coisa pegou, a referência a Berkeley polvilhou diversos CV do secretário-geral do PSD, distribuídos como se fossem cartões-de-visita. É que isto de ser aluno lá fora é mesmo importante. Manuel Pinho e José Sócrates, no início de 2014, já tinham comentado o mesmo ao telefone, mas o antigo primeiro-ministro pareceu não saber muito bem o que era um "visiting scholar". Inglês, como se sabe, não era propriamente a sua especialidade. Sócrates é um francófono e a sua tese sobre a tortura, escrita com as suas brilhante quatro mãos, na língua de Tony Carreira mostrou ao mundo o seu francês fluente.



É difícil perceber esta espécie de novo-riquismo intelectual pelas universidades estrangeiras. Muito menos em Feliciano Barreiras Duarte. Mas, como diz a professora de Berkeley, Barreiras Duarte nunca pôs lá os pés, o mesmo se poderá dizer do cargo que, segundo a sua biografia oficial, até 2011 desempenhou: conselheiro económico do município de Anfhn da província de Guizhou, na China. O conhecimento acumulado e partilhado nas obras Apostar no Bombarral (1993), Bombarral, Legislação Local (1997), Um olhar sobre o Bombarral (1997), Leiria: Gigante Económico, Anão Político (2002), Ser-se Leiriense (2010), O Oeste e o Futuro (2010) e Pinhal Interior e Terras de Sicó (2010) em muito deve ter contribuído para o cargo de conselheiro daquele município chinês e, actualmente, poderá ser aproveitado por Rui Rio para definir toda uma nova estratégia de descentralização, inspirada no Bombarral de Feliciano Barreiras Duarte.



Mark Twain satirizou a caça ao pormenor sórdido dos políticos em 1879, quando ficcionou a sua candidatura presidencial. Antes que vasculhassem a sua vida, "antecipou-se": "O boato de que eu teria enterrado uma tia debaixo da videira é autêntico. A vinha precisava de adubo, a tia precisava de ser enterrada e eu consagrei-a a este nobre propósito." Talvez um dia, um qualquer candidato a deputado declare: "Sou licenciado a copiar, nunca estudei, andei sempre nos copos. Logo, serei o melhor deputado da República."