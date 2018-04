Um médico não é um Comando

O ministro da Defesa, Azeredo Lopes

Enquanto nos entretivemos, e continuamos a entreter-nos, com mais alguns episódios da saga "Keeping up with Bruno de Carvalho", seriado que retrata o quotidiano do presidente de um clube e a comprovada dependência das redes sociais, 19 arguidos foram pronunciados pela morte de dois recrutas, em Setembro de 2016, durante o 127º Curso de Comandos. O despacho da juíza Isabel Sesifredo que encaminhou o processo para julgamento subscreveu em toda a linha a acusação do Ministério Público, considerando ser mais provável a condenação dos arguidos em julgamento do que a sua absolvição.É certo que o treino de forças especiais como os Comandos não é comparável à formação de um militar comum. Percebe-se o nível exigido, quer físico, quer mental. E até se compreende algum exagero por parte dos instrutores, procurando levar os formandos ao limite, claro está, inspirados, por exemplo, na personagem no sargento Master Chief do clássico G. I. Jane ou no ainda mais clássico Chuck Norris e as suas técnicas de combate.Lendo o despacho de instrução, o que se torna incompreensível é o papel do médico que acompanhava o treino, o capitão Miguel Domingues, durante aqueles dias no Campo de Tiro de Alcochete, que a juíza de instrução classificou como de "catástrofe humanitária".A juíza Isabel Sesifredo disse o que de pior se pode dizer de um médico, a quem um qualquer cidadão confia a sua vida. Começando: "Foi então que o arguido Miguel Domingues, médico, apercebendo-se do estado de exaustão dos ofendidos, dado que se encontravam a cambalear e confusos, ordenou aos ofendidos Rúben Cardoso, Rodrigo Seco e Tiago Garcia que rastejassem em direcção à ambulância, perguntando-lhes ainda se sabiam o que é que eram os Comandos."A gravidade de tal afirmação é superada, porém, mais à frente no despacho por esta: "Como a situação do ofendido Dylan Silva se agravava minuto a minuto, sem reacção face à perda de água e de electrólitos e sob o risco de se desenvolver um desequilíbrio iónico que poderá ser fatal (…) os arguidos Rui Monteiro, Mário Maia e Miguel Domingues assistiram à degradação física e mental do ofendido Dylan Silva e mantiveram-no a soro no interior da tenda, sem terem adoptado quaisquer outros procedimentos, designadamente medidas de arrefecimento corporal e transferência urgente para um hospital."E para terminar: "Em vez de transferir todos os doentes para o Hospital das Forças Armadas, face à situação catastrófica que se vivia na tenda, o arguido Miguel Domingues saiu da tenda e abandonou o Campo de Tiro de Alcochete, deixando todos os doentes à sua sorte, dado que não existia outro médico no local."Que um qualquer soldado, sargento ou oficial viva deslumbrado com o espírito dos Comandos, pela entrega até à exaustão, pelo tratamento cruel, procurando quebrar psicologicamente o formando ainda se admite. O que jamais se pode admitir é que um médico, apesar da patente de capitão, deixe de ser médico, envolvendo-se activamente, por inacção, no treino de uma força especial. Um capitão até pode querer levar os seus soldados aos limites da exaustão, mas um médico deve estar lá para o alertar do perigos e socorrer devidamente quem precisa.O processo, como se sabe, seguiu para julgamento. Se for condenado, Miguel Domingues até pode continuar a ser capitão nos Comandos, mas jamais poderá continuar a exercer a profissão de médico que, de acordo com os elementos recolhidos pela investigação, tanto desprestigiou. Ser Comando é estar "pronto para o sacrifício" em nome de um País e não de um qualquer alucinado que num determinado momento está a conduzir um treino.