Um cordão humano pelos bancos

Um dos bons hábitos adquiridos nos últimos anos pelos contribuintes é ajudar bancos. Quase se tornou uma obrigação, anos após ano, o contribuinte ser chamado a ajudar uma qualquer instituição bancária em apuros. É como se o serviço militar obrigatório ainda existisse, mas agora sob a forma de ajuda financeira a bancos, sendo que todos, independentemente da idade, são chamados a contribuir para este desígnio nacional.Tudo começou, convém recordar, em 2008 quando o governo de José Sócrates decidiu nacionalizar o BPN de Oliveira Costa. Um banco que, como se constatou com o tempo, serviu apenas para uma certa rapaziada orientar as respectivas vidinhas. Mas Sócrates e Teixeira dos Santos, ancorados num parecer do Banco de Portugal, liderado por essa luminária financeira chamada Vítor Constâncio, consideraram que existia um "risco sistémico" com a falência do BPN. Isto é, caso o banco se afundasse, os restantes poderiam sofrer as consequências, fosse pela interligação existente entre bancos ou por uma eventual corrida aos depósitos. Enfim, teorias que custaram quase 10 mil milhões de euros aos contribuintes.Depois do BPN, seguiram-se o BPP de João Rendeiro, o tal mago da alta finança que oferecia juros astronómicos, dos quais o Banco de Portugal e a tal luminária nunca desconfiaram, mas que acabou falido. Por culpa, claro está, dos mercados, essa incontrolável mão invisível. Entretanto, o Banif resolveu entrar no clube dos auxiliados e o dinheiro voltou a aparecer, até chegarmos, em 2014, ao Banco Espírito Santo (BES) e à solução criada na altura, que passou pela divisão da instituição entre o chamado "BES bom", que deu origem ao Novo Banco e o "BES mau". O problema é que desde 2014 o Estado, isto é, todos nós, só tem sido chamado a injectar dinheiro no tal que era suposto ser bom. Coisas da alta finança, incompreensíveis para um comum mortal.Para o ano, como é bom de ver, estão previstos mais 400 milhões para o banco novo que foi separado do banco mau. Toda esta operação deveria valer um Prémio Nobel da Economia para o seu criador. Provavelmente, Carlos Costa, um especialista em offshores no BCP, que levou todo o conhecimento acumulado para o Banco de Portugal.Se até agora estivemos a recordar o que se passou no sector privado, passemos para o banco público, a Caixa Geral de Depósitos. Entre planos de recapitalização, transferências do Estado e CoCos (finalmente, uma designação correcta) as contas já superam os 5.000 milhões de euros. Isto mesmo depois de pela administração do banco público terem passado vários gestores internacionalmente reconhecidos pelas suas habilidades e competências, como Armando Vara.Esta resumida história do produto bancário dos últimos 10 anos vem a propósito da construção de uma nova ala pediátrica de oncologia do Hospital São João, no Porto. Confusos? O que é que uma coisa tem a ver com a outra. Teoricamente, nada.Na prática, tudo. Para a construção deste equipamento fundamental para dezenas de crianças é preciso lançar um concurso público, depois de libertada a respectiva cativação, correr prazo, receber propostas, ir a júri e esperar que este decida (pelo meio, pagar uns almoços), esperar pelo resultado e pela publicação do resultado do "procedimento concursal", assinar contrato, obter as licenças, dar início aos trabalhos, chegar a meio e reparar que, afinal, são necessários mais uns milhões de "trabalhos a mais", lançar a primeira pedra, continuar a construção, fazer a cerimónia de inauguração, continuar a construção e, passados uns bons anos, a obra está feita e pronta a servir os miúdos. Só de ler, a última frase cansa.Assim como os miúdos com cancro devem estar cansados, mas não desistem. Até fizeram um cordão humano, mas ninguém lhes ligou. Sorte a dos bancos, que não precisam de um cordão humano. Basta-lhes um Orçamento.