O triunfo do capitão Nascimento

O primeiro tropa de elite de José Padilha termina com uma execução do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais), devidamente comandada pelo capitão Nascimento, no cimo de um morro e depois de uma longa "caçada". No filme seguinte, o capitão Nascimento troca a farda pelo "terno" e o balneário pela secretária, entra no jogo da política, nos bastidores dos interesses cruzados entre narcotraficantes e políticos (os primeiros financiam os gastos dos outros), na corrupção. Nascimento sofre, mas não desiste. E chega ao epílogo determinado a contar tudo o que sabe. Publicamente, como é bom de ver, à espera que as suas palavras produzam um efeito. E até produziram: uns tipos de segundo plano são presos. Enquanto isso, o "mecanismo" continua a funcionar.O capitão Nascimento - mais uma brilhante interpretação de Wagner Moura - tornou-se rapidamente um herói nacional. No fundo, uma grande maioria dos brasileiros revia-se no incorruptível capitão do BOPE, qual D. Quixote a lutar contra os traficantes e políticos corruptos. Nos anos de Tropa de Elite só faltou o hastag "jesuiscapitaonascimento". Se é verdade que os brasileiros, desde há muitos anos, reclamam menos corrupção e mais segurança, também é um facto que 90% das acções do capitão Nascimento decorriam à margem de um qualquer processo penal, comportamentos, de certa forma, louvados.Era como se não houvesse tempo para prender suspeitos, submetê-los a um processo penal justo e equitativo. O capitão Nascimento encarnou a figura do polícia e executor da sentença. Tudo, claro está, em nome da eficácia da luta contra o crime e desconfiado do sistema, como se as soluções imediatas fossem a melhor resposta para um problema. "Bandido bom é bandido morto", diz-se por lá.O problema disto tudo é que enquanto uma parte da esquerda portuguesa se entretém a pensar teoricamente o populismo, desfiando brilhantes e acutilantes análises intelectuais sobre as causas e consequências do populismo, a erva daninha aproveita as condições concretas da sociedade para crescer e multiplicar-se. Em 2017, o Brasil registou quase 64 mil homicídios e tem, actualmente, 12 milhões de desempregados.Nos últimos anos, o partido que no início deu esperança aos trabalhadores esteve envolvido em vários processos de corrupção, que atingiram o topo da hierarquia. Ao contrário de António Costa, o "artista", que se afastou de José Sócrates, Fernando Haddad entrincheirou-se na luta por Lula da Silva. O tal que vivia num apartamento tríplex que não era seu, apesar de ter tratado de vários preliminares à instalação, como a respectiva decoração.Talvez o PT tenha sido mais penalizado, não pelos casos de corrupção em si, mas mais pela traição ao povo brasileiro que, em vez de esperança, deparou-se com um pântano. Sim, o PT de Lula deu o toque final que Bolsonaro precisava para ganhar as eleições. Deu ao populista a corrupção, porque a violência e a insegurança já estavam instaladas.Jair Bolsonaro, de facto, pensa como um fascista, um troglodita da pior espécie. Mas não executará nada do que prometeu e tanta polémica causou. O Brasil ainda tem instituições fortes e democráticas capazes de resistir a qualquer arremedo autoritário. Isto não nos deve, porém, levar a baixar a guarda perante o discurso do candidato Bolsonaro, porque ficou demonstrado que há todo um campo de cultivo para palavras inflamadas, para a intolerância que deve ser prontamente atacado. Pior do que o capitão Nascimento chegar à presidência de um país são as suas ideias estarem cada vez mais disseminadas. A longo prazo, isto poderá ser o seu grande triunfo.