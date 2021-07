“Those were the days”

Havia muito dinheiro fácil, empresários para todos os gostos, filantropos de ocasião, crescimento económico, compras de canais de televisão, jornais e afins, OPAs, o "Magalhães", negócios com a Venezuela, escolas novas em folha (da cara!), maiorias absolutas, um procurador-geral porreiro, um presidente do Supremo Tribunal de Justiça ainda mais porreiro. Os anos de José Sócrates como primeiro-ministro ficarão para a História como os da normalização da corrupção social, da relativização de princípios numa Democracia que se quer de "freios e contrapesos". Naquele tempo, e com as consequências que hoje se conhecem, toda a gente puxava a corda para o mesmo lado.