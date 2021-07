O regresso de um militar à Presidência

Tal como em novembro de 1975, um militar emerge como a grande referência do País. Gouveia e Melo é assertivo e eficaz, contrariando a habitual ineficácia e incompetência do Estado. Faltam cinco anos para as próximas eleições Presidenciais.

Enquanto o presidente da assembleia da república apela a uma invasão portuguesa de Sevilha e o Presidente da República comenta, ao intervalo e no fim do jogo, o xadrez tático da seleção nacional, o vice-almirante Gouveia e Melo ainda nos vai dando alguma esperança no futuro disto tudo. Não é fácil e Gouveia e Melo sabe-o. Até porque, "este País levava anos a endireitar", como o próprio declarou ao jornal Sol, desconhecendo, como é óbvio, à data da entrevista, as principais preocupações das mais altas figuras do Estado.