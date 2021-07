Os intocáveis

Se há promessa constantemente incumprida é a do acabar com a impunidade, apesar de todas as proclamações públicas de que a “impunidade acabou”. Ora, acabar com a impunidade seria condenar o País à falência. Por isso, é que não acabou.

O SOUNDBYTE É RECORRENTE: SEMPRE QUE UM QUALQUER FIGURAÇO da praça é detido, pronunciado para julgamento ou condenado (raramente) aparecem meia dúzia de ululantes comentadores e políticos a proclamar: “Já não há intocáveis.” O facto de, nos últimos anos, a frase ter sido repetida várias vezes só demonstra o contrário: há sempre intocáveis, porque por cada um que cai outro toma-lhe o lugar.



Acabar com a impunidade tem sido, desde há uns bons anos, um desígnio político e judicial. O problema é que, ao dizer-se que se quer acabar com alguma coisa, está-se a admitir que ela existe. Sendo certo que nunca ninguém esteve verdadeiramente interessado em perceber as causas dessa impunidade.



Após a detenção de Luís Filipe Vieira, os do costume lá vieram anunciar, uma vez mais, o fim da impunidade, desta vez no futebol. Parece que, afinal, a impunidade no futebol não acabou com o Apito Dourado, tal como, curiosamente, na altura se repetiu à náusea.