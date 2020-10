Mais crónicas de Carlos Rodrigues Lima

Pedras no caminho? Livro-me delas 08-10-2020 Enquanto a esquerda republicana anda entretida a caçar Venturas, António Costa vai recriando o sonho totalitário de José Sócrates e nem precisa de maioria absoluta. Basta-lhe um PCP e um BE agrilhoados e um PSD internado nos cuidados intensivos

André Ventura já foi corrupto 01-10-2020 Enquanto inspetor tributário, André Ventura contribuiu para que uma empresa de Paulo Lalanda de Castro não pagasse mais de 1 milhão de euros em IVA ao Estado. Esta é uma breve história de “podridão” e “vergonha” nas Finanças

No País dos amantes de perdizes 24-09-2020 Gil Vicente chamou ao juiz o amante (“amador”) de perdiz. Hoje, o pássaro, à época, símbolo da corrupção, tanto pode passar por uns bons milhares num offshore, como por uns bilhetes para a bola. Há ainda quem se venda por pouco, muito pouco

O Avante e a esterilização social 13-08-2020 No passado, o mito de que os comunistas comiam criancinhas ao pequeno-almoço espalhou-se como um vírus, amedrontando muita gente. Hoje, o mito é lançado pelo próprio PCP: um comunista é, por natureza, imune à Covid-19

Estabilidade financeira para totós 06-08-2020 Nos últimos anos, as decisões do Banco de Portugal têm custado biliões de euros aos contribuintes em nome da “estabilidade financeira”. O Tribunal de Contas teve de explicar aos rapazes que por lá andam o que é a tal estabilidade na perspetiva do cidadão.

De Michael Porter a Harry Potter 30-07-2020 António Costa e Silva não é bruxo mas parece, porque vive num País que nunca pensou a longo prazo. Tal como no passado, os 50 mil milhões da Europa correm um sério risco de serem canalizados para meia dúzia de bolsos e não para o interesse comum

A bunch of meninos 23-07-2020 Ricardo Salgado mandou no banco, nos negócios, nos offshores, nas operações ilegais e ainda teve tempo para desviar uns milhões para ele. É esta a narrativa do Ministério Público, uma versão super-homem do “senhor Castro” de Soeiro Pereira Gomes.

Constituição, intuição e gente parva 16-07-2020 Quando um jornal prefere pôr jornalistas em lay-off e pagar a Pedro Marques Lopes para escrever é porque deixou de ser um órgão de informação e se transformou num instrumento de propaganda. Vamos lá falar de Carlos Alexandre e Ivo Rosa

Amor é pagar sem se ver 09-07-2020 Os portugueses não amam só a TAP. Gostam é de esbanjar dinheiro com os desmandos dos privados. Este, sim, é o nosso amor como contribuintes

Já não há milagres como dantes 02-07-2020 Durante o confinamento, o Pornhub abriu os conteúdos exclusivos a Portugal. Os efeitos sentem-se agora: o Conselho Superior da Magistratura está mais preocupado com o sexo oral a um juiz do que com o ataque do primeiro-ministro a uma decisão judicial

Há vírus para além da covid-19 25-06-2020 O Governo quer Centeno no Banco de Portugal, a ministra da Justiça nomeou um juiz condenado por ser moço de recados do PS, o MP acha que Mexia vai cortar a luz às testemunhas do processo. Eis o desconfinamento à portuguesa.

Oficial: Covid-19 afetou o cérebro 18-06-2020 Nos últimos meses, Graça Freitas comportou-se mais como uma comissária política do que como uma diretora-geral da Saúde. Mas os efeitos da Covid-19 no cérebro chegaram também aos pupilos de Francisco Louçã, o conselheiro de Estado, que nem a estátua certa atingiram

“A amizade é mais que o governo” 09-06-2020 António Costa Silva é o segundo consigliere de António Costa. Diz-se que sabe de caminhos de ferro, exportações, combustíveis fósseis, etc. Mas será que conhece o País dos corredores e dos restaurantes que adora dinheiro a fundo perdido?

Prato do dia: terrorismo 04-06-2020 Podemos achar que Bruno de Carvalho é um “terrorista”. Mas entre o conceito empregue pelas nossas mães e avós e a definição penal há uma enorme distância

A ditadura do consenso 28-05-2020 António Costa lança Marcelo Rebelo de Sousa para um segundo mandato. Este, por sua vez, elogia Rui Rio. Quando, perante a ameaça do populismo, o País precisa de alternativas, os políticos dão-lhe uma segunda versão da União Nacional