Os meninos Tonecas de António Costa

NENHUM PROFESSOR ADMITE TER ALUNOS PREFERIDOS, DE QUE GOSTA MAIS ou, simplesmente, por quem tem especial simpatia. Mas todos têm. Há sempre uns que conquistam mais um pouco do professor além da relação meramente pedagógica. Uns chegam lá pela inteligência, suscitando admiração por parte do docente, a outros basta-lhes um pouco de método e organização e há ainda os sabujos que, apesar de imbecis, conseguem sempre trepar na escala da preferência. Nesta relação, há também o oposto, quando é o próprio professor a fazer questão de não esconder as suas preferências da turma. E foi isto que – apesar de a sucessão não estar em cima da mesa, como repetiram o próprio Costa e outros socialistas – o secretário-geral do PS fez no último Congresso, alimentando ainda a novela com uma nova personagem: Marta Temido.



Sendo assim, e uma vez mais convém referir que o assunto da sucessão não está em cima da mesa, a apresentação dos preferidos começou logo pela sua disposição na sala do Congresso, em cima, no palco, para que o resto da turma os visse e começasse, desde já, a fazer contas e congeminações para o futuro. E lá está a Mariana Vieira da Silva, a que teve a honra de ler a lição do professor perante toda a turma. Uma honra!, terá pensado aquela que mais parece a miúda irritante da primeira fila, que levanta sempre o braço para responder, que não deixa de avisar o professor para a existência de TPC e que quer sempre responder, mesmo quando as perguntas lançadas são meramente retóricas.



Depois, outra mulher, Ana Catarina Mendes, que já domina o aparelho da turma e até já foi eleita delegada de turma no parlamento. Lá chegará o dia, disse, em que o partido será liderado por uma mulher, mas este não é o momento, acrescentou, retirando carga política à encenação dos lugares.