A síndrome do burlão das autárquicas

BEM PODE O GOVERNO APROVAR 10, 20 OU 30 ESTRATÉGIAS nacionais de combate à corrupção que mais depressa nos livramos da Covid-19 do que ensinamos todo um povo a fazer contratos e negócios sem necessidade de “uma palavrinha” ou de dar uma “atenção” para olear o procedimento.



Na passada semana, a Polícia Judiciária contou-nos uma bem ilustrativa história do estado da Nação em matéria de corrupção. Não é que, com as autárquicas no horizonte, um sujeito teve uma ideia genial: fazer-se passar por titular de cargo de político e aliciar empresários com promessas de decisões políticas favoráveis aos seus interesses em obras públicas. Papalvos, alguns dos ditos homens de negócios lá fizeram a contribuiçãozinha especial, o tal imposto oculto que não aparece nos balanços, nem nas declarações fiscais.



O indivíduo foi detido em flagrante quando recebia das mãos de um desses empresários dez mil euros. Segundo a Judiciária, “estima-se que o valor global recebido através deste estratagema ultrapasse a centena de milhares de euros, proveniente de várias empresas”. O burlão, ainda de acordo com a Judiciária, pedia dinheiro aos seus interlocuto- res “como meio de assegurar o favorecimento das empresas em obras a lançar ou na execução dos programas, verbas supostamente para o financiamento de campanhas eleitorais”.