O direito constitucional à amnésia

Não é preciso um desses estudos que circula pela internet para ter a certeza de que, se fosse numa comissão de inquérito do congresso norte-americano, mais de metade das pessoas que passaram pelas comissões parlamentares de inquérito (portuguesas) estariam presas. Mais: mal acabasse a audição, o senhor era gentilmente algemado e alguém lhe diria "you have the right to remain silent". Por cá, e pelo menos desde a comissão de inquérito do BPN, qualquer pateta ligado a buracos na banca ou a negócios nada claros no mundo empresarial vai ao parlamento como se fosse ao café. E até pode terminar o dia à mesa com um bife no Café São Bento, provavelmente acompanhado por alguns deputados.

