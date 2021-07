Alegadamente, em abril

É UM DADO ADQUIRIDO QUE A PANDEMIA NOS CRIOU UMA ESPÉCIE de buraco negro mental, no qual se torna muito difícil distinguir o ontem do anteontem e, mais difícil ainda, estabelecer com precisão acontecimentos do mês passado com o mês do ano passado. Certamente, por isso mesmo, a decisão instrutória do processo Operação Marquês se esgotou no próprio dia (lembram-se qual foi?) e já poucos se interessam pelas suas consequências.



Investigado entre julho de 2013 e outubro de 2017, data da acusação pública, o processo consumiu meios públicos, arrastou-se no tempo com prisões preventivas, uns 50 recursos para o Tribunal da Relação, muito debate público e suspeitas de corrupção desde a OPA da SONAE à Portugal Telecom, os investimentos desta última no Brasil, o Grupo Lena, Vale do Lobo, um antigo primeiro-ministro, e um antigo banqueiro, gentilmente designado como o “dono disto tudo”. Certo é que, depois de dois anos de instrução, tudo terminou com uns abusos de confiança, um branqueamento de capitais e uns crimes de falsificação, porque, segundo o juiz Ivo Rosa, no que diz respeito à corrupção, tudo não passou de fantasia, especulação e pouco rigor por parte do Ministério Público.



A maior parte dos arguidos foi à sua vida, o dinheiro e os bens apreendidos foram devolvidos. E, institucionalmente, ninguém teve o mínimo de bom senso para se dirigir aos cidadãos e traduzir as mais de seis mil páginas do despacho do juiz Ivo Rosa em “português suave”. É como se fosse tudo normal, a tal “justiça a funcionar”, que rapidamente parte para outra, de forma a esquecer o caso precedente.