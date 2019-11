Mais crónicas de Carlos Rodrigues Lima

O palácio do gelo e a Saúde Pública 28-11-2019 Há um iluminado secretário de Estado que quer construir um pavilhão do gelo em Lisboa. Com os hospitais públicos a definharem, o extraordinário governante descobriu a forma de aliviar o Serviço Nacional de Saúde: apostar na crioterapia

Desculpem qualquer coisinha... 21-11-2019 Em vez de andarmos entretidos a discutir se foi o nazismo ou o comunismo que matou mais pessoas, talvez devêssemos concentrar a atenção nas décadas de Bloco Central e aprovar uma resolução no parlamento. Talvez com um pedido de desculpas

Albert Speer e a Web Summit 14-11-2019 Enquanto glorificamos eventos como a Web Summit esquecemo-nos de alertar para o que está por trás da maravilhosa e nova tecnologia apresentada ao mundo. Há 72 anos, o arquiteto de Adolf Hitler explicou o que costuma acontecer nestas alturas

Silêncio, que se falou das secretas 07-11-2019 O barulho produzido pelo silêncio à volta dos serviços de informações indicia a existência de um regime de ilegalidades em que ninguém ousa sequer pensar. É, de facto, uma questão de Estado. Não pela sua dignidade, mas pela podridão

A política de bar aberto na Educação 30-10-2019 A proposta do Governo para acabar com os chumbos no ensino básico é apenas mais um passo na política de facilitismo que tem dominado a Educação nos últimos anos. Um dia, alguém vai perceber a diferença entre um licenciado formal e um real

O governo da tralha 24-10-2019 A composição do Governo revela que a capacidade de recrutamento de António Costa está reduzida à tralha. Talvez a escolha mais honesta tenha sido a de Nuno Artur Silva. Ou não fosse este Governo uma enorme produção fictícia da cabeça do primeiro-ministro

“Com força não vale!” 17-10-2019 À volta do Livre está a ser criado um cordão que impede qualquer crítica ou reparo ao partido e a Joacine Katar Moreira.

O Portugal dos pequeninos 10-10-2019 Hoje, a ideologia é a tendência. É por isso que o Chega, o PAN e o Livre cresceram. Já a Iniciativa Liberal fala para os que olham para o recibo de ordenado e escandalizam-se com as deduções. Não se iludam: os pequenos vão crescer

Santa Bárbara e o Estado de Direito 03-10-2019 Há uma parte do PS que adora o Estado de direito, exceto quando este lhe bate à porta. E a tática de resposta é sempre a mesma: a conspiração, uma escola que remonta aos tempos do processo Casa Pia, com cabalas, urdiduras e núcleos sinistros

Joacine Katar Moreira 01-10-2019 Há dias assim: uma notícia mal enquadrada e a turba de pseudo tolerantes são uma combinação perfeita para uma polémica evitável

Uma colonoscopia jurídica 26-09-2019 O verdadeiro poder não está em legislar, mas sim na interpretação das leis. Pagar a políticos para obter uma lei ou decreto-lei à medida é um mau investimento, porque estes nem sequer conseguem ir à “profundeza” do seu próprio pensamento

Notícias do País cor-de-rosa 19-09-2019 A utopia do País cor-de-rosa está a chegar. Será um sítio maravilhoso para se viver, tão bom que Rui Rio até vai ponderar aderir ao PS. O último debate mostrou que o presidente do PSD, mais do que primeiro-ministro, quer é ser número dois de António Costa

A paixão pelo Interior do País 12-09-2019 Em época de eleições, sucedem-se as preocupações e as medidas para o Interior. Mas, vamos ser honestos: onde não há pessoas, não há votos. E o melhor que António Costa desencantou foi um Erasmus que o seu próprio governo aprovou em 2018

O défice real 05-09-2019 Os saudosistas do falecido Oliveira Salazar contam a história dos cofres cheios de ouro, ignorando a pobreza do País. Hoje, os socialistas exibem, para europeu ver, as contas certas, apesar de os serviços fundamentais do Estado estarem paralisados.

A maioria absoluta é inflamável 01-08-2019 A maioria absoluta do PS nas próximas eleições é uma realidade cada vez mais possível. Se assim for, nos próximos quatro anos, António Costa tem um aparelho faminto para alimentar. As golas são trocos. Com maioria absoluta, os negócios serão outros