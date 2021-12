O melhor amigo do homem

“HOKE, YOU ARE MY BEST FRIEND”. MAIS DO QUE UMA BANALIDADE DE CIRCUNSTÂNCIA, a Hoke Colburn, a frase de Daisy Werthan foi genuína, carregada com toda a emoção de uma jornada. Ambos, como bem se recordam, criaram uma forte ligação, ainda por cima na América racista, onde um branco não podia ter amigos pretos, muito menos os “melhores”. Mas Daisy criou esta ligação com uma personagem, à partida, secundária da sua história de vida, mas que acabaria por se assumir como uma das principais, o motorista.



Muito afastado deste romantismo e do contexto político-social que lhe deu origem, nos últimos anos os motoristas particulares portugueses saltaram do anonimato para a primeira linha, tornando-se personagens principais de complicados enredos. Uns arrastados para a ribalta do crime pelos patrões, outros, aparentemente, por conta própria. Certo é que o motorista particular já assumiu um papel de relevo na criminalidade mediática. Mais do que um confidente, um amigo, o motorista já chegou àquela categoria que qualquer “wannabe” deseja: arguido.



O primeiro foi João Perna, antigo motorista de José Sócrates, que de fazer uns recados, apanhar uns envelopes e entregar dinheiro a “uma mula”, viu-se envolvido em branqueamento de capitais. João Perna nunca terá ouvido falar em branqueamento de capitais até ter sido detido. A única coisa que, conscientemente, terá branqueado foram as jantes do carro do patrão, mas só com a espuma do “Elefante Azul”. É que, depois da segunda lavagem (não de dinheiro), elas voltaram ao reluzente cinzento metalizado.