Há 42 minutos

Eduardo Cabrita podia ter dito qualquer coisa de esquerda

Um ministro não é um mero passageiro numa viatura oficial. Mas foi preciso um despacho do Ministério Público e eleições à porta para Eduardo Cabrita fazer o óbvio. Mas nem uma palavra de respeito com a família da vítima, nem solidariedade com o motorista.