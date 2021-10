A estrada da Beira e a beira da estrada

Há ainda quem nos queira convencer de que um dos caminhos no combate à corrupção é premiar o arrependido. Mas, perante todas as escapatórias que o sistema permite, até para o estrangeiro, alguém está disposto a fazer tal negócio?

A incapacidade do sistema de justiça de dar resposta célere e eficaz aos grandes casos que ocupam a atenção dos cidadãos tem levado, nos últimos anos, à estampagem de uma série de remendos na esperança de que as calças ainda se aguentem durante mais uns tempos. Porém, como os nossos pais e avós bem sabiam (hoje, já não se remenda a roupa, compra-se uma peça nova), mais cedo ou mais tarde, o remendo acabava por sucumbir ao uso e às quedas.



Alteraram-se leis, dando mais poderes ao Ministério Público na fase de investigação, circunscrevendo os juízes a um núcleo restrito de direitos fundamentais, como se o fundamental fosse apenas uma parte do ser humano, carregaram-se os processos com papel e mais papel, tudo passou a ser complexo, aplicaram-se prisões preventivas e cauções nunca antes vistas. Pergunta: o que melhorou?



Nada. Tudo na mesma, infelizmente. É que enquanto a atenção do legislador e de alguns operadores judiciários se concentrou na investigação, os bons advogados viam mais ao longe: julgamento e recursos. É aqui que tudo se joga, apesar de aquela primeira fase, mais propensa à circulação de adrenalina, suscitar mais atenção e interesse.