Capa edição 790

Nos versos de José Mário Branco, a cantiga era uma "arma de pontaria", "fabricada com cuidado" e com um mecanismo "bem perfeito e oleado". Num tempo em que as cantigas não passam de meia dúzia de palavras mal amanhadas, acompanhadas por sons do computador, a arma enferrujou, já não tem o mesmo efeito letal. Sobra-nos a rebeldia e o humor como armas extremamente eficazes contra aquilo que, um dia, Marcelo Rebelo de Sousa (o comentador) definiu como o "nacional-porreirismo" ao que se acrescenta um estado de atual "nacional-indiferença".Dois discursos em cerimónias comemorativas do 10 de junho colocaram João Miguel Tavares na rota das microindignações. Primeiro, veja-se a ousadia do homem, porque pediu aos políticos, "sejam eles de esquerda ou de direita", que "nos deem alguma coisa em que acreditar. Que alimentem um sentimento comum de pertença. Que ofereçam um objetivo claro à comunidade que lideram". João Miguel Tavares sabe que fez um mero desafio protocolar. Em Portugal, a condição de cidadão resume-se, como o próprio recordou, a pagar impostos e a salvar bancos. Mas o ato de rebeldia institucional de João Miguel Tavares deve ser enaltecido. Outro - um daqueles presidentes da comissão organizadora do 10 de junho do costume -aproveitaria a cerimónia para remexer o baú de memórias da "Nação valente e imortal", convocaria a parte boa do repertório camoniano e de outros poetas, apelaria ao passado como lição de futuro. O problema é que, desde há muito tempo, existem dois países: o Portugal da alma, dos líricos, das grandes conquistas, e o País real, como foi descrito por João Miguel Tavares: "O sonho de amanhã ser-se mais do que se é hoje vai-se desvanecendo, porque cada família, cada pai, cada adolescente, convence-se de que o jogo está viciado. Que não é pelo talento e pelo trabalho que se ascende na vida. Que o mérito não chega. Que é preciso conhecer as pessoas certas. Que é preciso ter os amigos certos. Que é preciso nascer na família certa."