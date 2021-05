O calote de colarinho branco

Em 2012, um homem foi condenado por ter exposto publicamente um caloteiro. Mais do que a dívida, o tribunal valorou a “dignidade da pessoa humana”. Os grandes devedores do Novo Banco têm caminho aberto para apresentar queixas.

"Uma mãe e um filho, cujo único rendimento corresponde ao salário mínimo nacional. Houve uma situação de divórcio que alterou as finanças pessoais. A senhora tinha procedido ao aluguer de um aparelho médico, não conseguiu pagar estas mensalidades. Trata-se de uma dívida de 3.500 euros. A verdade é que o crédito habitação estava a ser pago, mas como não pagou este aluguer a empresa avançou para o tribunal e foi penhorado o imóvel. O imóvel foi vendido por 106 mil euros por causa de uma dívida de 3.500 euros."



O caso foi contado, há dois anos, por Natália Nunes, jurista da Deco, com a TSF e, pelos vistos, nem a empresa credora, nem o tribunal vislumbraram qualquer "risco sistémico" para a família no seu conjunto com a penhora da casa. Muito provavelmente, mãe e filho receberam uma notificação a dizer - num legalês incompreensível - que a casa ia ser vendida, porque este era o único meio para saldar a dívida.



A história daquela família continuará a ser um qualquer número de processo, cujos volumes e apensos estarão a repousar na prateleira de um tribunal. Enquanto isso, o calote do colarinho branco continua a desfilar pela Assembleia da República, na Comissão Parlamentar de Inquérito ao Fundo de Resolução e à venda do Novo Banco. O tema é repetido, admite-se, mas enquanto os tribunais andarem por aí a penhorar casas por dívidas de 3.500 euros, impõe-se falar dele, evitando que o desgaste diário da informação o condene ao esquecimento.