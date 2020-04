Eça não foi um virologista, epidemiologista ou sequer um clínico geral, mas alertou-nos, há muito, para o efeito que a morte de um chinês poderia provocar nas nossas vidas. E fê-lo através de Teodoro, ávido de riqueza, que percebeu isso da pior forma, tendo vivido uma vida de tormento. No final, deixou o conselho: "Nunca mates o Mandarim".A morte de um chinês, como atualmente e da pior forma se percebe, não é um acontecimento que diga única e exclusivamente respeito à China. É um transtorno mundial. Como alguém já deve ter dito, se a China espirra, o mundo constipa-se. E, no final, até ganha com isso, pois é o único país com capacidade para produzir em tempo útil material de combate. Daí que, já depois da doença, o melhor é mesmo seguir o conselho de Teodoro: "Nunca mates o Mandarim", porque continuarás a precisar dele. O pragmatismo moderno diz que isto é a economia de mercado e o mercado a funcionar.Mas, como nos disse Vergílio Ferreira na Aparição, se tudo isto fosse apenas e só economia, então nós seríamos apenas um amontoado de máquinas. A sedução pela economia, pelos números, pelo regresso ao trabalho, pela produtividade é forte, mas enquanto houver vidas em perigo nenhum passo em falso deve ser dado. Vai ter custos? Sim, vai. Mas se até hoje houve dinheiro para salvar buracos de bancos, cavados com a enxada da corrupção e do compadrio na alta finança, por que raio não há de haver para salvar pessoas?Mas parece que não há. E tanto não há, que um grupo de "personalidades" – pelo menos foi assim que foi apresentado publicamente – escreveu uma carta ao Presidente da República, ao presidente da Assembleia da República e ao primeiro-ministro, pedindo, em resumo, um levantamento progressivo do estado de emergência porque, alegam, a economia – sempre ela! – não aguenta muito tempo quieta. Parece que, tal como alguns putos, sofre de hiperatividade, mas no fundo o que as ditas personalidades queriam mesmo dizer é "o que é preciso é faturar".A princípio, quando se começava a ler o título "personalidades apelam a Marcelo…", ainda se poderia pensar que os pensantes da praça estavam preocupados com a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde a uma pandemia, que já matou milhares de pessoas pelo mundo, procurando saber junto dos principais responsáveis políticos de que forma poderiam contribuir para ajudar. Mas, sinais dos tempos, comportaram-se como aquele tipo que vê a casa do vizinho a arder e apenas fica preocupado se, na manhã seguinte, tem espaço para sair com o carro no meio dos escombros.O entusiasmo com a economia foi a tal ponto que chegaram a sugerir a Sua Exª, o Presidente da República, professor de Direito Constitucional, o acesso das autoridades de saúde a apps instaladas nos telemóveis para detetar outros cidadãos que terão sido "potencialmente expostos a risco de contágio", algo que já existe noutros países, mas que, em Portugal, é impossível e Marcelo sabe-o melhor do que todos nós: o sigilo das comunicações é inviolável e só pode ser quebrado por um juiz no âmbito de um processo-crime e não por uma qualquer Direção-Geral da Saúde. No meio de 159 personalidades, ninguém reparou neste detalhe.Um dia, assim o esperamos, vamos todos regressar às nossas vidas. Mas isso só deve acontecer quando for minimamente seguro para todos. Colocar a economia à frente das pessoas é muito mau princípio e todos devemos tomar nota de quem assinou a tal carta.