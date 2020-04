apesar de estarmos quietos, a velocidade dos dias atingiu um patamar insuportável, com uma imparável enxurrada de informação: números, casos, estórias, relatos, testemunhos entram-nos pela casa adentro sem pedir licença. A atenção situa-se cada vez mais no presente e um pouco no futuro. O passado tem apenas um par de horas ou, em muitos casos, apenas minutos.Numa guerra como a questão a travar, contra um inimigo desconhecido, sem rosto, a avaliação dos responsáveis políticos fica, como é óbvio, para terceiro ou quarto plano. O que importa neste momento é salvar vidas, tratar dos infetados e conter a propagação. Mas, um dia, alguém terá de fazer a avaliação política de António Costa, o primeiro-ministro que, só depois de empurrado pelo Presidente da República, é que aceitou o estado de emergência. A 16 de março, por exemplo, Costa ainda estava preocupado com a reação "das pessoas" à medida, mostrando-se hesitante no desencadear do processo.Não fosse a pressão de Marcelo Rebelo de Sousa, ainda que por Skype, diretamente do autoconfinamento a que se submeteu, e a hesitação do primeiro-ministro poderia ter custado mais vidas e travado uma estratégia para conter o vírus. Na SÁBADO online, explicamos porque é que a reação rápida de Portugal acabou por nos afastar dos números de mortos e infetados do resto da Europa . A razão é simples: Portugal, ao contrário de Itália (39 dias), Espanha (43 dias), França (53 dias), Alemanha (53 dias) e Reino Unido (53 dias) só demorou 20 dias para decretar o estado de emergência e colocar os cidadãos na tal quarentena profilática.Já aquando dos incêndios em Pedrógão, enquanto António Costa e a dona Constança andavam por aí com discursos sobre alterações climáticas e tempos de ação, Marcelo – como salientou Ricardo Araújo Pereira – foi o único a vir publicamente dizer uma coisa óbvia: mais do que Presidente, ele era "uma pessoa" e a morte de tanta gente deixa marcas. Naquela altura, dizer o óbvio impunha-se perante a insensibilidade do Governo face à tragédia, que parecia mais preocupado em arrumar rapidamente o assunto, porque isso estava a causar má imagem internacional.Com o coronavírus, António Costa deixou, amiúde, alguns sinais de que, mais do que querer agir, estava a rezar para que tudo passasse rapidamente e não prejudicasse o tal bom desempenho da economia, do investimento e do turismo e o sacrossanto défice, que de assombração passou a um número de culto para os socialistas. Mas tudo isto vai ter de esperar: se com a crise de 2011, os cidadãos foram chamados a salvar o Estado através dos impostos, agora é a vez de o Estado retribuir e dar todos os meios ao Serviço Nacional de Saúde para salvar os cidadãos e, posteriormente, injetar dinheiro na economia real para que, aí sim, a vida continue.O mesmo se espera dos bancos, não de todos, sejamos honestos e sérios. Que se saiba, por exemplo, o Santander – isto para falar de grandes bancos – não precisou da ajuda do Estado. Quem tem estado demasiado em silêncio é a Caixa Geral de Depósitos que, há bem poucos anos, levou com uma injeção de 5 mil milhões de euros de dinheiro dos contribuintes para tapar os buracos que toda a gente conhece. Sim, a Caixa tem a obrigação de se chegar à frente e liderar o processo de apoio à economia e não apenas de aumentar comissões. O Novo Banco também tem essa responsabilidade, mas está há anos ligado a um ventilador.