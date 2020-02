Mais crónicas de Carlos Rodrigues Lima

Notas sobre alucinação coletiva 27-02-2020 Não fiquem espantados com o juiz Rui Rangel. É só mais um caso depois de tantos outros. A versão oficial é que Portugal não é um País de corruptos. E desde que Joana Marques Vidal saiu da Procuradoria-Geral, não é que isso é mesmo verdade!

O dia em que Marega gritou "Chega!" 20-02-2020 O que durante anos foi tolerado, até pelas ditas autoridades, tornou-se, em minutos, alvo de condenação, censura, distanciamento. E tudo devido a um rapaz chamado Moussa Marega.

O Estado paralelo do futebol 13-02-2020 Adeptos mortalmente atropelados, bonecos enforcados, telefonemas para o sindicato dos árbitros. O Estado de Direito tem medo dos pequenos mafiosos do futebol, que construíram um “mundo” paralelo, onde a impunidade reina

Lucília Gago, a mulher a dias do Ministério Público 11-02-2020 Aos poucos vamos percebendo os motivos da nomeação da atual Procuradora-geral da República. Processos parados, muita confusão interna. Tal como os "donos disto tudo" sempre pretenderam

PSD, Partido Social Depressivo 08-02-2020 Meio dia de congresso e já deu para perceber que o PSD está com um fractura exposta. Em vez de um partido, Rui Rio ganhou uma cruz para carregar

As provas do Rui e as provas do Pinto 30-01-2020 E, de repente, a “prova proibida” do Rui Pinto passou a prova aceitável, tão boa que até o advogado de Isabel dos Santos decidiu, tal como alguns bancos, fugir dela como o diabo da cruz. Além dos escândalos, Rui Pinto mostrou-nos que Portugal é um País doente

A cruz, o diabo e os ditadores 23-01-2020 Não foram só os cleptocratas de Angola que Portugal acolheu. Convém lembrar que, por cá, passaram figuras como Kadafi e Hugo Chávez e hoje sentamo-nos à mesa com Teodoro Obiang na CPLP. Vamos ser sérios: sempre nos demos bem com regimes sinistros

Paz podre, povo e liberdade 16-01-2020 Esta semana, o PSD vai escolher, diz-se, um líder para o futuro, como se este futuro tivesse futuro, quando o partido se autocondenou a um exílio político, deixando todo o espaço à esquerda. Rio ou Montenegro? É indiferente, o mal está feito

Abertura do enfado judicial 09-01-2020 O museu de cera da Justiça lá se reuniu uma vez mais para a Cerimónia de Abertura do Ano Judicial. Uma coisa linda de se ver: um sistema cada vez mais preocupado consigo do que com o cidadão que constitucional e financeiramente o sustenta

Sorria! Está a ser governado 31-12-2019 Nas várias análises prospetivas para 2020, ninguém antecipou o óbvio: o crescimento do partido de André Ventura. Com Costa, Rio, Jerónimo e Louçã, basta ao líder do Chega estar quieto e meter uns posts no Facebook. Os outros fazem-lhe o trabalho

A chegada do superavit, o novo herói 24-12-2019 O homem que quer ser tudo menos ministro das Finanças teve a capacidade de conseguir o que Passos Coelho, Vítor Gaspar e Maria Luís Albuquerque tentaram durante muitos anos: ir além da troika. E ninguém deu por nada...

O império contra-ataca 19-12-2019 Habitualmente chamada de magistratura de iniciativa, hoje o Ministério Público é uma magistratura recreativa: um procurador condenado por corrupção ainda por lá anda, os concursos internos tresandam a irregularidades. Mas está tudo bem...

O cabo dos grupos de trabalho 12-12-2019 A última pessoa que pôs em marcha um plano de combate efetivo ao fenómeno da corrupção acabou por não ser reconduzida no cargo de procuradora-geral. Mas o Governo está mesmo empenhado, tão empenhado que criou um grupo de trabalho...

Uma breve parábola do homem médio 05-12-2019 Já tínhamos o melhor jogador de futebol do mundo. Depois fomos eleitos o melhor destino turístico do mundo. Finalmente, José Sócrates revelou que temos os melhores amigos do mundo. O que é que o “homem médio” tem a dizer sobre isto?

O palácio do gelo e a Saúde Pública 28-11-2019 Há um iluminado secretário de Estado que quer construir um pavilhão do gelo em Lisboa. Com os hospitais públicos a definharem, o extraordinário governante descobriu a forma de aliviar o Serviço Nacional de Saúde: apostar na crioterapia