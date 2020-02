Lucília Gago, a mulher a dias do Ministério Público

A esta hora, há duas pessoas que têm todos os motivos para se sentirem orgulhosas da escolha de Lucília Gago para Procuradora-geral da República: Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. A inabilidade que a magistrada tem mostrado, faz dela, claramente, uma excelente PGR para o que é pretendido: um Ministério Público paralisado.

A diretiva que Lucília Gago, à pressa, emitiu foi mais um sinal do que um certo "establishment" pretende da magistratura do MP, colocando os procuradores como meros funcionários às ordens dos superiores hierárquicos, que até as podem esconder. O principal problema da tal diretiva, entretanto suspensa por Lucília Gago, reside precisamente aqui: a falta de escrutínio público que tais ordens superiores teriam.

Numa primeira fase - e já depois da polémica instalada - a PGR lá veio dizer que os magistrados poderiam fazer uma referência no processo à ordem recebida, mas sem, como o mínimo de transparência assim o exige, colocar o texto no processo, justamente tal como aconteceu no caso de Tancos. Ora, por muito que algumas almas (algumas bem penadas) tenham vindo a público defender a Lucília Gago, um processo penal num regime democrático não se coaduna com ordens secretas, fora do processo. A ser levada avante, a diretiva da Procuradora-geral criaria uma exército de superiores hierárquicos mais preocupada com a sabujice - como, repete-se, se constatou no caso de Tancos - do que propriamente com a descoberta da verdade material.

Provocaria, igualmente, um entorse grave às nomeações para diretor ou coordenador de departamento ou secção do Ministério Público. Quanto mais servil, mais hipótese teria o magistrado de ser promovido/convidado.

Esta terça-feira, Lucília Gago tentou emendar a mão. Porém, em vez de reconhecer o erro e emitir uma nova diretiva que obrigasse a que as ordens fossem incluídas nos processos, pediu um novo parecer ao mesmo Conselho Consultivo, autor do primeiro inenarrável documento.

Ainda há poucos dias, no Congresso do PSD, Rui Rio alertava para perda acentuada da credibilidade do judicial. Lucília Gago está a dar um excelente contributo para a confirmação da tese do presidente do PSD. Desde que tomou posse, ninguém lhe conhece uma ideia, uma estratégia, um pensamento sobre o papel do Ministério Público numa sociedade moderna. Talvez ela própria não tenha ou não saiba o que fazer. As investigações estão paradas, os jornalistas (como que a mostrar trabalho a alguém....) são perseguidos com processos por desobediência, os departamentos perdem-se em burocracias.



Talvez por isso tenha sido a escolhida para suceder a Joana Marques Vidal, que tanto incómodo causou. Entretanto, Lucília Gago vai passando o tempo a limpar o pó e a aspirar o Palácio de Palmela e a assinar uns papéis que lhe colocam à frente.