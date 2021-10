Ivo Rosa e Rendeiro entram num bar

O facto é público e notório, logo não carece de alegação, nem de prova: há muito tempo que o juiz Ivo Rosa se tornou na Santa Casa da Misericórdia dos (alegados) pecadores que à sua porta batem, à espera da sua infinita bondade. Tem sido assim. E a todos, o juiz retribui com doses de benevolência, que nem o próprio Criador exibiu, porque, de vez em quando, lá se chateava com o rumo da História e condenava os humanos a suportar umas pragas.



Com Ivo Rosa isso não sucede. Não há grande pecador que entre no seu confessionário e saia lá com uma penitência pesada para os respetivos ombros. O juiz, obviamente na sua independência, parte do preconceito de que o Homem é infinitamente bom por natureza, o Ministério Público é que decidiu, erradamente, como não seria de outra forma, incomodar a sua pacata vidinha, a tal normalidade do acontecer que, para Ivo Rosa, parece ser mais normal do que a própria normalidade.



Isto até poderia ser verdade, mas perante o silêncio do Conselho Superior da Magistratura e até da própria Associação Sindical dos Juízes à contundência do recurso do Ministério Público na Operação Marquês, tudo leva a crer que há, de facto, qualquer coisa de errado com aquele magistrado judicial.