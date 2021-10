O material tem sempre razão

QUANDO, HÁ UNS MESES, ANTÓNIO COSTA ATIROU PARA A FRENTE DO PARTIDO os nomes dos seus putativos sucessores, criando até com isso um facto político no último Congresso do PS, sucederam-se várias teorias e leituras sobre a motivação da jogada do primeiro-ministro. Finalmente, percebeu-se: Costa entendeu, mais cedo do que toda a gente, que os portugueses já começam a estar fartos de si, abrindo, por isso, caminho aos mais novos para o que der e vier.



Nas autárquicas, o primeiro-ministro/secretário-geral do PS esticou a corda, melhor, a bazuca, disparando milhões fosse qual fosse a terriola onde aterrasse. O resultado ficou à vista: perdeu câmaras importantes, como Coimbra, Funchal, Barcelos e, como é óbvio, Lisboa. Além da derrota política, o resultado na capital também permite outra conclusão: já podem riscar Fernando Medina dos papabile socialistas.



O facto de António Costa se ter empenhado a fundo na campanha eleitoral faz com que o resultado também seja uma responsabilidade sua e vai obrigar o PS, nos próximos meses, a refletir se o atual secretário-geral será ou não a melhor aposta para as Legislativas de 2023. Por agora, as sondagens dizem que sim. Mas as sondagens (algumas) também davam a Fernando Medina a câmara de Lisboa por inteiro, mais alguns armazéns espalhados pela cidade.