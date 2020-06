ePaper ou encontre-o nas bancas a 24 de junho de 2020.

Bastou uma leve brisa de desconfinamento para o País voltar ao "velho normal" e não entrar, como se esperava, no tal "novo normal" depois da pandemia da Covid-19. E tudo aconteceu num ápice, como se a vontade de regresso se sobrepusesse a tudo o que é mais elementar, como algum bom senso, que nos escasseava quando faltavam 10 minutos para o toque do recreio, mas a vontade de sair para jogar à bola se impunha. Enquanto a PSP se entretém a fazer dispersar as hormonas noturnas dos mais novos, na esfera do poder a ansiedade por um lugarzinho, uma nomeação de um amigo, já tomou conta das cabeças dos ex-confinados, enquanto a Justiça voltou, simplesmente, a ser a Justiça.