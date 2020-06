Nos últimos meses, Graça Freitas comportou-se mais como uma comissária política do que como uma diretora-geral da Saúde. Mas os efeitos da Covid-19 no cérebro chegaram também aos pupilos de Francisco Louçã, o conselheiro de Estado, que nem a estátua certa atingiram

21-05-2020

Não, isto não se trata de Bruno Nogueira, mas sim do bicho que desde 2014 está ligado ao ventilador: o Novo Banco. Essa criação na qual, supostamente, tinha sido colocado o bife do lombo do Espírito Santo mas, afinal, nem para um prego no pão de tasca da esquina serve