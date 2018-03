A Santa Inquisição Digital

No mês de Janeiro, a revista The Spectator dedicou uma edição àquilo que denominou "a era da inquisição digital". Do salutar escrutínio dos assuntos públicos, passou-se para uma autêntica caça ao pecadilho online, à pequena contradição, à situação menos própria ou mais embaraçosa. Dir-se-á que tal decorre do facto de as pessoas exporem cada vez mais a suas vidas nas chamadas redes sociais e que, por força das suas funções, são sujeitas a um maior escrutínio público. A questão é que passamos do escrutínio para a pura técnica inquisitorial, em que o contraditório, os factos e o bom senso pouco ou nada importam, perante a convicção já pré-formada e o célere julgamento.O Festival da Canção da RTP foi um exemplo perfeito. Num ápice, as redes sociais – essas entidades cujo nível de abstracção apenas pode ser comparado aos "mercados", que durante a crise a financeira ora estavam nervosos ora reagiam positivamente aos aumentos de impostos – entraram em ebulição devido a um eventual plágio de uma canção de Diogo Piçarra. O rapaz desdobrou-se em explicações e entrevistas. Simplesmente, ninguém quis saber."Simpliciter e de plano sine advocatorum e juridiciorm strepitu et figura". É no Manual dos Inquisidores de Frei Nicolau Emérico de onde se retira a expressão latina, a qual, em resumo, quer dizer que quanto mais rápido for o processo, sem demoras inúteis, melhor. É assim que funcionam os julgamentos nas redes sociais, impulsionados pelas acéfalas "partilhas", que conferem à acusação uma ilimitada audiência. E foi assim que o rapaz do Festival da Canção se viu obrigado a desistir: não porque ficasse tecnicamente comprovado que a sua música – que até nem era grande coisa – fosse um plágio, mas apenas porque nas redes sociais se instalou a convicção de que, de facto, existia uma cópia de um tema originalmente composto para a Igreja Universal do Reino de Deus. A "polémica nas redes sociais" é o novo barómetro para sentir o chamado "pulsar da sociedade".O caminho da inquisição digital também não conhece o tema da prescrição. Nada prescreve, tudo se transforma. "Se qualquer acusação intentada era completamente desprovida de verdade, não é obrigado o Inquisidor a apagá-la do seu livro, pois que aquilo que não se descobre em certa altura pode vir a descobrir-se noutra", diz-nos ainda o frade Nicolau, num livro publicado em 1578 mas, como diria um qualquer crítico literário, com um actualidade impressionante.A radicalização das opiniões expressas através das redes sociais, quase exigindo decapitações na hora, só pode ser explicada pela velocidade a que hoje a vida flui. É que, se há uns anos, ter bom senso era uma qualidade apreciável, hoje um tipo ponderado é, como é bom de ver, rapidamente excomungado pela turba, que exige medidas e decisões imediatas.Este novo e alegado puritanismo – alegado, porque não decorre de uma profunda convicção, mas apenas de uma hipocrisia conjuntural – instala -se ainda na própria gestão das redes sociais, receosa de perder utilizadores. Primeiro foi A Origem do Mundo, quadro provocatório de Gustave Courbet. Talvez porque uma série de paizinhos ficou preocupada com a possibilidade de o de senvolvimento cognitivo das suas criancinhas ser afectado por tal imagem, o Facebook decidiu censurá-la. Já não se distingue a arte da pornografia. Hoje, desde que haja um nu, tudo é pornografia. Mais recentemente, e na mesma rede social que pretende evangelizar o mundo, a sorte coube à Venus de Willendorf, uma estatueta com 30 mil anos. O novo fascismo digital considerou que era um "conteúdo impróprio". E logo a estatueta que povoava o imaginário sexual do cardeal Voiello, na série The Young Pope (também não aconselhável a cabecinhas alimentadas por bolas de naftalina religiosa).